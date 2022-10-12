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Çin’de ekskavatör satışları Eylül ayında 21.187 adet oldu

Çarşamba, 12 Ekim 2022 11:35:06 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları bu yılın Eylül ayında yıllık %5,49 artışla 21.187 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %24,5 düşüşle 10.520 adet ve dış piyasalara ise yıllık %73,3 artışla 10.667 adet satış gerçekleştirildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları, iç piyasaya yıllık %48,3 düşüşle 119.990 adet ve dış piyasalara yıllık %70,5 artışla 80.306 adet olmak üzere yıllık %28,3 düşerek 200.296 adede geriledi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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