Çin’de ekskavatör satışları Eylül ayında 21.187 adet oldu

Çarşamba, 12 Ekim 2022 11:35:06 (GMT+3) | Şanghay

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları bu yılın Eylül ayında yıllık %5,49 artışla 21.187 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %24,5 düşüşle 10.520 adet ve dış piyasalara ise yıllık %73,3 artışla 10.667 adet satış gerçekleştirildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları, iç piyasaya yıllık %48,3 düşüşle 119.990 adet ve dış piyasalara yıllık %70,5 artışla 80.306 adet olmak üzere yıllık %28,3 düşerek 200.296 adede geriledi.