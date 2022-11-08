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Çin’de ekskavatör satışları Ekim ayında %8,1 arttı

Salı, 08 Kasım 2022 11:05:42 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları bu yılın Ekim ayında yıllık %8,1 artışla 20.501 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %9,91 düşüşle 11.350 adet ve dış piyasalara ise yıllık %43,8 artışla 9.151 adet satış gerçekleştirildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları, iç piyasaya yıllık %46,4 düşüşle 131.340 adet ve dış piyasalara yıllık %67,3 artışla 89.457 adet olmak üzere yıllık %26 düşerek 220.797 adede geriledi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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