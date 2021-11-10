﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’de ekskavatör satışları Ekim ayında %30,6 düştü

Çarşamba, 10 Kasım 2021 14:03:51 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 25 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları, bu yılın Ekim ayında, yıllık %30,6 düşüşle 18.964 adet oldu.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %47,2 düşüşle 12.608 adet ve dış piyasalara ise yıllık %84,8 artışla 6.356 adet satış gerçekleştirildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Çin’in ekskavatör satışları yıllık %13,1 artışla 298.302 adet oldu. Söz konusu dönemde, iç piyasaya yıllık %3,47 artışla 244.920 adet ve dış piyasalara ise yıllık %96,8 artışla 53.382 adet satış yapıldı.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

09 Kas

Çin’de inşasına başlanan proje sayısı Ekim ayında 6.254 oldu
09 Kas

CPCA: Çin’de binek araç perakende satışları Ekim ayında aylık %3,9 düştü
04 Kas

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ekim sonunda %6,7 düştü
03 Kas

Handan 1-7 Kasım tarihleri arasında üretim kısıtlamalarını sıkılaştıracak
01 Kas

Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi üretim kısıtlamaları ve cansız talep nedeniyle Ekim’de düştü