Çin’de ekskavatör satışları Ekim ayında %30,6 düştü

Çarşamba, 10 Kasım 2021 14:03:51 (GMT+3) | Şanghay

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 25 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları, bu yılın Ekim ayında, yıllık %30,6 düşüşle 18.964 adet oldu.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %47,2 düşüşle 12.608 adet ve dış piyasalara ise yıllık %84,8 artışla 6.356 adet satış gerçekleştirildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Çin’in ekskavatör satışları yıllık %13,1 artışla 298.302 adet oldu. Söz konusu dönemde, iç piyasaya yıllık %3,47 artışla 244.920 adet ve dış piyasalara ise yıllık %96,8 artışla 53.382 adet satış yapıldı.