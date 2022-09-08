Çin’de ekskavatör satışları Ağustos ayında 18.076 adet oldu

Perşembe, 08 Eylül 2022 11:13:53 (GMT+3) | Şanghay

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları bu yılın Ağustos ayında yıllık bazda sabit kalarak 18.076 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %26,3 düşüşle 9.096 adet ve dış piyasalara ise yıllık %56,7 artışla 8.980 adet satış gerçekleştirildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları, iç piyasaya yıllık %49,9 düşüşle 109.470 adet ve dış piyasalara yıllık %70,1 artışla 69.639 adet olmak üzere yıllık %30,9 düşerek 179.109 adede geriledi.