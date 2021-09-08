Çin’de ekskavatör satışları Ağustos ayında %13,7 düştü

Çarşamba, 08 Eylül 2021 12:29:44 (GMT+3) | Şanghay

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 25 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları bu yılın Ağustos ayında yıllık %13,7 düşüşle 18.075 adet oldu.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %31,7 düşüşle 12.349 adet ve dış piyasalara ise yıllık %100 artışla 5.726 adet satış gerçekleştirildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, Çin’in ekskavatör satışları yıllık %23,2 artışla 259.253 adet oldu. Söz konusu dönemde, iç piyasaya yıllık %23,2 artışla 218.378 adet ve dış piyasalara ise yıllık %102 artışla 40.875 adet satış yapıldı.