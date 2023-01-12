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Çin’de ekskavatör satışları 2022’de %23,8 düştü

Perşembe, 12 Ocak 2023 10:48:58 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 26 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları 2022’de yıllık %23,8 düşüşle 261.300 adet seviyesinde yer alırken, 2016'dan bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş görüldü.

2022 yılında iç piyasaya yıllık %44,6 düşüşle 151.900 adet ve dış piyasalara ise yıllık %59,8 artışla 109.500 adet satış gerçekleştirildi.

Ancak ekskavatör satışları Haziran ayından beri artış göstererek sektördeki iyileşmenin devam ettiğini gösterdi. Piyasa oyuncuları, sektörün performansının hükümetin teşvik politikaları sayesinde 2023’te daha iyi olabileceğini düşünüyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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