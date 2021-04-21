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Çin’de demir yolu sabit varlık yatırımları birinci çeyrekte %29,3 arttı

Çarşamba, 21 Nisan 2021 12:34:47 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde Çin’in demir yollarında sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık bazda %29,3 artışla 103,31 milyar RMB (15,8 milyar $) seviyesinde yer alırken, bu artış yılın Ocak-Şubat döneminde kaydedilene kıyasla 6 puan daha yüksek oldu.

Bakanlık ayrıca, 2020 yılında Çin’in demir yollarında sabit varlık yatırımlarının 781,9 milyar RMB (120 milyar $) olduğunu açıkladı. 2020 sonu itibarıyla, Çin’de 38.000 kilometre yüksek hızlı demir yolu hattı ve toplamda 146.300 kilometre demir yolu hattı faaliyet gösteriyordu.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, bakanlık önümüzdeki üç yıl içinde 3.000 kilometre yeni demir yolu hattını faaliyete geçirmeyi planladığını açıklamıştı.


Etiketler: Uzak Doğu  yatırım  Çin  |  benzer haberler »


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