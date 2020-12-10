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Çin’de çelik sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi Kasım’da %2 arttı

Perşembe, 10 Aralık 2020 17:22:43 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun 9 Aralık tarihinde yayımladığı verilere göre, bu yılın Kasım ayında Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi (PPI), son kullanıcılardan gelen iyi talep ve artan hammadde fiyatları sayesinde aylık %1,5 ve yıllık %2 artış gösterdi. Yıllık bazdaki artış, Ekim ayında kaydedilene kıyasla 1,7 puan daha yüksek oldu.

Çin’in genel üretici fiyat endeksi Kasım ayında yıllık bazda %1,5 düşüş gösterirken, aylık bazda %0,5 arttı. Bununla birlikte, Kasım ayında Çinli endüstriyel üreticilerin alım fiyatları aylık %0,7 artış ve yıllık %1,6 düşüş kaydetti. Yılın ilk 11 ayında ise, Çin’in genel üretici fiyat endeksi yıllık bazda %2 düşerken, Çin’de endüstriyel üreticilerin alım fiyatları da yıllık %2,5 düşüş gösterdi.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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