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Çin’de çelik sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi Ekim’de %0,3 arttı

Salı, 10 Kasım 2020 15:16:52 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun 10 Kasım tarihinde yayımladığı verilere göre, bu yılın Ekim ayında Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi (PPI), Eylül ayında yıllık bazda yatay seyretmesinin ardından yıllık %0,3 artış gösterdi.

Çin’in genel üretici fiyat endeksi Ekim ayında yıllık bazda %2,1 düşüş gösterirken, aylık bazda sabit kaldı. Bununla birlikte, Ekim ayında Çinli endüstriyel üreticilerin alım fiyatları aylık %0,2 artış ve yıllık %2,4 düşüş kaydetti. Yılın ilk on ayında ise, Çin’in genel üretici fiyat endeksi yıllık bazda %2 düşerken, Çin’de endüstriyel üreticilerin alım fiyatları da yıllık %2,6 düşüş gösterdi.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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