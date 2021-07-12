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Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksinin artış hızı Haziran ayında yavaşladı

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 11:08:08 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Haziran ayında, ölü sezon nedeniyle talebin yavaşlaması sonucu aylık %0,7 düşüş ve yıllık %34,4 artış gösterdi.

Yıllık artış, Mayış ayında kaydedilene kıyasla 3,7 puan daha yavaş oldu oldu.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %24,5 artış gösterdi. Söz konusu artış, bu yılın ilk beş ayında kaydedilene kıyasla 2 puan daha hızlı oldu.

Söz konusu ayda, Çin’in genel üretici fiyat endeksi aylık %0,3 ve yıllık %8,8 arttı. Bununla birlikte, Çinli sanayi üreticilerinin alım fiyatları Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %0,8 ve yıllık %13,1 artış kaydetti. Çin’in genel üretici fiyat endeksi Ocak-Haziran döneminde yıllık %5,1 artarken, Çinli sanayi üreticilerinin alım fiyatları ise yıllık %7,1 artış gösterdi.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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