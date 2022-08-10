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< Güncel Çelik Haberleri

Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Temmuz ayında %9,5 düştü

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 13:40:31 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Temmuz ayında aylık %6,2 ve yıllık %9,5 düşüş gösterirken, yıllık bazdaki düşüş hızı Haziran ayında kaydedilene kıyasla 5,8 puan daha yüksek oldu. Ayrıca bu yılın ilk yedi ayında metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %3,5 arttı ve bu artış ilk altı ayda kaydedilene kıyasla 2,3 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi aylık %1,3 düşüş ve yıllık %4,2 artış kaydederken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,9 düşüş ve yıllık %6,5 artış gösterdi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, genel üretici fiyat endeksi yıllık %7,2 ve sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %9,8 arttı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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