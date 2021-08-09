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Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Temmuz ayında %33 arttı

Pazartesi, 09 Ağustos 2021 13:58:27 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Temmuz ayında, ölü sezon nedeniyle talebin cansız seyretmesi sonucu aylık %0,2 düşüş ve yıllık %33 artış gösterdi.

Söz konusu artış, Haziran ayında kaydedilene kıyasla 1,4 puan daha yavaş oldu.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %25,7 artış gösterdi. Söz konusu artış, bu yılın ilk altı ayında kaydedilene kıyasla 1,2 puan daha hızlı oldu.

Söz konusu ayda, Çin’in genel üretici fiyat endeksi aylık %0,5 ve yıllık %9 arttı. Bununla birlikte, Çinli sanayi üreticilerinin alım fiyatları Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %0,9 ve yıllık %13,1 artış kaydetti. Çin’in genel üretici fiyat endeksi Ocak-Temmuz döneminde yıllık %5,7 artarken, Çinli sanayi üreticilerinin alım fiyatları ise yıllık %7,9 artış kaydetti.


Etiketler: çelik üretimi  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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