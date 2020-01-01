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Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Şubat ayında %14,1 arttı

Şubat ayında Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi (PPI), aylık %2,3 ve yıllık %14,1 artış gösterdi.

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