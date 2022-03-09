Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Şubat ayında %12,9 arttı

Çarşamba, 09 Mart 2022 11:33:49 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Şubat ayında aylık %0,7 ve yıllık %12,9 artış gösterdi. Söz konusu yıllık artış Ocak ayında kaydedilene kıyasla 1,8 puan daha yavaş oldu.

Aynı ayda, genel üretici fiyat endeksi aylık %0,5 ve yıllık %8,8 artış kaydederken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,4 ve yıllık %11,2 yükseldi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, genel üretici fiyat endeksi yıllık %8,9 ve sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %11,6 arttı.