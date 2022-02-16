Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Ocak ayında %14,7 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Ocak ayında aylık %1,9 düşüş ve yıllık %14,7 artış gösterdi. Söz konusu yıllık artış, geçtiğimiz yılın Aralık ayında kaydedilene kıyasla 6,7 puan daha yavaş, söz konusu aylık düşüş ise 2,9 puan daha yavaş oldu.
Aynı ayda, genel üretici fiyat endeksi aylık %0,2 düştü ve yıllık %9,1 arttı. Bununla birlikte sanayi üreticilerinin alım fiyatları Aralık ayına kıyasla %0,4 düşüş ve yıllık %12,1 artış kaydetti.