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Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Nisan ayında %5,6 arttı

Çarşamba, 11 Mayıs 2022 11:34:48 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Nisan ayında aylık %1,8 ve yıllık %5,6 artış gösterdi. Söz konusu yıllık artış Mart ayında kaydedilene kıyasla 3,8 puan daha yavaş oldu. Ayrıca bu yılın ilk dört ayında metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %10,5 arttı ve bu artış ilk üç ayda kaydedilene kıyasla 1,8 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi aylık %0,6 ve yıllık %8 artış kaydederken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları bir önceki aya kıyasla %1,3 ve yıllık %10,8 yükseldi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde, genel üretici fiyat endeksi yıllık %8,5 ve sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %11,2 arttı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu çelik üretimi 

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