Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Nisan ayında %30 arttı

Salı, 11 Mayıs 2021 14:43:50 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, bu yılın Nisan ayında Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi (PPI), en yoğun sezon Nisan ayında talebin iyileşmesi ve hammadde fiyatlarındaki artış sonucu aylık %5,6 ve yıllık %30 artış gösterdi.

Yıllık artış, Mart ayında kaydedilene kıyasla 8,5 puan daha yüksek oldu.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %18,7 artış gösterdi. Bu artış, bu yılın ilk üç ayında kaydedilene kıyasla 3,6 puan daha hızlı oldu.

Çin’in genel üretici fiyat endeksi Nisan ayında yıllık %6,8 artış gösterirken, aylık %0,9 arttı. Bununla birlikte, Nisan ayında Çinli sanayi üreticilerinin satın alım fiyatları Mart ayına kıyasla %1,3 ve yıllık %0,9 artış kaydetti. Ocak-Nisan döneminde Çin’in genel üretici fiyat endeksi yıllık %3,3 artarken, Çinli sanayi üreticilerinin satın alım fiyatları yıllık %4,3 artış gösterdi.

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