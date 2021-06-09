Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Mayıs ayında %38,1 arttı

Çarşamba, 09 Haziran 2021 14:44:04 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi en yoğun sezon olan Mayıs ayında, talebin iyileşmesi sonucunda aylık %6,4 ve yıllık %38,1 artış gösterdi.

Yıllık artış, Nisan ayında kaydedilene kıyasla 8,1 puan daha yüksek oldu.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %22,5 artış gösterdi. Söz konusu artış, bu yılın ilk dört ayında kaydedilene kıyasla 3,8 puan daha hızlı oldu.

Söz konusu ayda, Çin’in genel üretici fiyat endeksi aylık %1,6 ve yıllık %9 arttı. Bununla birlikte, Çinli sanayi üreticilerinin alım fiyatları Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %1,9 ve yıllık %12,5 artış kaydetti. Ocak-Mayıs döneminde Çin’in genel üretici fiyat endeksi yıllık %4,4 artarken, Çinli sanayi üreticilerinin alım fiyatları ise yıllık %5,9 artış gösterdi.

1$ = 6,3956 RMB