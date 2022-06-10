Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Mayıs ayında %1,3 düştü

Cuma, 10 Haziran 2022 11:26:05 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Mayıs ayında aylık %0,5 ve yıllık %1,3 düşüş gösterdi. Nisan ayında ise yıllık bazda %5,6 artış kaydedilmişti. Ayrıca bu yılın ilk beş ayında metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %7,9 arttı ve bu artış ilk dört ayda kaydedilene kıyasla 2,6 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi aylık %0,1 ve yıllık %6,4 artış kaydederken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,5 ve yıllık %9,1 yükseldi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, genel üretici fiyat endeksi yıllık %8,1 ve sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %10,8 arttı.