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Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Mart ayında %9,4 arttı

Pazartesi, 11 Nisan 2022 10:30:02 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Mart ayında aylık %1,4 ve yıllık %9,4 artış gösterdi. Söz konusu yıllık artış Şubat ayında kaydedilene kıyasla 3,5 puan daha yavaş oldu. Ayrıca bu yılın ilk çeyreğinde metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %12,3 arttı.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi aylık %1,1 ve yıllık %8,3 artış kaydederken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları bir önceki aya kıyasla %1,3 ve yıllık %10,7 yükseldi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, genel üretici fiyat endeksi yıllık %8,7 ve sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %11,3 arttı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu çelik üretimi 

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