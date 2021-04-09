Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Mart ayında %21,5 arttı

Cuma, 09 Nisan 2021 15:11:57 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun 9 Nisan tarihinde yayımladığı verilere göre, bu yılın Mart ayında Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi (PPI), genelde canlı geçen Mart ayında talebin artması ve hammadde fiyatlarındaki yükseliş sonucu aylık %4,7 ve yıllık %21,5 artış gösterdi. Yıllık bazdaki artış, Şubat ayında kaydedilene kıyasla 7,4 puan daha yüksek oldu.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi (PPI) yıllık %15,1 artış gösterdi. Bu artış Ocak-Şubat döneminde kaydedilene kıyasla 3,1 puan daha yüksek oldu.

Çin’in genel üretici fiyat endeksi Mart ayında yıllık bazda %4,4 artış gösterirken, aylık bazda %1,6 arttı. Bununla birlikte, Mart ayında Çinli sanayi üreticilerinin alım fiyatları aylık %5,2 ve yıllık %1,8 artış kaydetti. Yılın ilk üç ayında Çin’in genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,1 artarken, Çinli sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %2,8 artış gösterdi.