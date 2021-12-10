Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Kasım ayında %31 arttı

Cuma, 10 Aralık 2021 12:12:31 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi, bu yılın Kasım ayında, aylık %4,8 düşüş ve yıllık %31 artış gösterdi. Söz konusu artış, Ekim ayında kaydedilene kıyasla 8,9 puan yavaş oldu.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %29,2 artış gösterdi. Söz konusu artış, bu yılın ilk on ayında kaydedilene kıyasla 0,2 puan daha hızlı oldu.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi aylık bazda değişiklik göstermedi ve yıllık %12,9 arttı. Bununla birlikte, Çinli sanayi üreticilerinin alım fiyatları, Ekim ayına kıyasla %1 ve yıllık %17,4 artış kaydetti. Genel üretici fiyat endeksi, Ocak-Kasım döneminde, yıllık %7,9 artarken, Çinli sanayi üreticilerinin alım fiyatları ise yıllık %10,7 artış kaydetti.