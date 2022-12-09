Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Kasım ayında %18,7 düştü

Cuma, 09 Aralık 2022 12:14:18 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Kasım ayında aylık %1,9 ve yıllık %18,7 düşüş gösterirken, yıllık bazdaki düşüş hızı Ekim ayında kaydedilene kıyasla 2,4 puan daha yavaş oldu. Ayrıca bu yılın ilk on bir ayında metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %5 düşerken, düşüş hızı yılın ilk on ayında kaydedilene kıyasla 1,5 puan daha yüksek oldu.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi aylık %0,1 artış ve yıllık %1,3 düşüş kaydederken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları bir önceki aya kıyasla değişmedi ve yıllık bazda %0,6 düşüş gösterdi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, genel üretici fiyat endeksi yıllık %4,6 ve sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %6,7 arttı.