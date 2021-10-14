Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Eylül ayında %34,9 arttı

Perşembe, 14 Ekim 2021 14:08:56 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Eylül ayında aylık %1,8 ve yıllık %34,9 artış gösterdi. Söz konusu artış, Ağustos ayında kaydedilene kıyasla 0,8 puan daha hızlı oldu.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %27,7 artış gösterdi. Söz konusu artış, bu yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla 0,9 puan daha hızlı oldu.

Söz konusu ayda, Çin’in genel üretici fiyat endeksi aylık %1,2 ve yıllık %10,7 arttı. Bununla birlikte, Çinli sanayi üreticilerinin alım fiyatları Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %1,1 ve yıllık %14,3 artış kaydetti. Çin’in genel üretici fiyat endeksi Ocak-Eylül döneminde yıllık %6,7 artarken, Çinli sanayi üreticilerinin alım fiyatları ise yıllık %9,3 artış kaydetti.