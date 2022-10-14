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< Güncel Çelik Haberleri

Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Eylül ayında %1,7 düştü

Cuma, 14 Ekim 2022 10:13:26 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Eylül ayında aylık %1,7 ve yıllık %18 düşüş gösterirken, yıllık bazdaki düşüş hızı Ağustos ayında kaydedilene kıyasla 2,9 puan daha yüksek oldu. Ayrıca bu yılın ilk dokuz ayında metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %1,3 düşerken, yılın ilk sekiz ayında %1 artış kaydedilmişti.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi aylık %0,1 düşüş ve yıllık %0,9 artış kaydederken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,5 düşüş ve yıllık %2,6 artış gösterdi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, genel üretici fiyat endeksi yıllık %5,9 ve sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %8,3 arttı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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