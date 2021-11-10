Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Ekim ayında %39,9 arttı

Çarşamba, 10 Kasım 2021 15:58:36 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Ekim ayında aylık %3,5 ve yıllık %39,9 artış gösterdi. Söz konusu artış, Eylül ayında kaydedilene kıyasla 5 puan daha hızlı oldu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %29 artış gösterdi. Söz konusu artış, bu yılın ilk dokuz ayında kaydedilene kıyasla 1,3 puan daha hızlı oldu.

Söz konusu ayda, Çin’in genel üretici fiyat endeksi aylık %2,5 ve yıllık %13,5 arttı. Bununla birlikte, Çinli sanayi üreticilerinin alım fiyatları Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %2,6 ve yıllık %17,1 artış kaydetti. Çin’in genel üretici fiyat endeksi Ocak-Ekim döneminde yıllık %7,3 artarken, Çinli sanayi üreticilerinin alım fiyatları ise yıllık %10,1 artış kaydetti.