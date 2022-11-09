Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Ekim ayında %1,3 düştü

Çarşamba, 09 Kasım 2022 10:55:35 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Ekim ayında aylık %0,4 ve yıllık %21,1 düşüş gösterirken, yıllık bazdaki düşüş hızı Eylül ayında kaydedilene kıyasla 3,1 puan daha yüksek oldu. Ayrıca bu yılın ilk on ayında metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %3,5 düşerken, düşüş hızı yılın ilk dokuz ayında kaydedilene kıyasla 2,2 puan daha yüksek oldu.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi aylık %0,2 artış ve yıllık %1,3 düşüş kaydederken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları bir önceki aya ve yıla kıyasla %0,3 artış gösterdi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, genel üretici fiyat endeksi yıllık %5,2 ve sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %7,5 arttı.