Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Aralık ayında %21,4 arttı

Çarşamba, 12 Ocak 2022 11:13:22 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi Aralık ayında aylık %4,4 düşüş ve yıllık %21,4 artış gösterdi. Söz konusu artış, Kasım ayında kaydedilene kıyasla 9,6 puan yavaş oldu.

2021 yılının Ocak-Aralık döneminde, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %28,5 artış gösterdi. Söz konusu artış, 2021 yılının ilk on bir ayında kaydedilene kıyasla 0,7 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi aylık %1,2 düştü ve yıllık %10,3 arttı. Bununla birlikte, sanayi üreticilerinin alım fiyatları, Kasım ayına kıyasla %1,3 düşüş ve yıllık %14,2 artış kaydetti. Genel üretici fiyat endeksi Ocak-Aralık döneminde yıllık %8,1 artarken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları ise yıllık %11 yükseldi.