Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Aralık ayında %14,7 ve 2022’de %5,8 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Aralık ayında aylık %0,4 artış ve yıllık %14,7 düşüş gösterirken, yıllık bazdaki düşüş hızı Kasım ayında kaydedilene kıyasla 4 puan daha yavaş oldu. Ayrıca 2022 yılının tamamında metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %5,8 düşerken, düşüş hızı yılın ilk on bir ayında kaydedilene kıyasla 0,8 puan daha yüksek oldu.
Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi aylık %0,5 ve yıllık %0,7 düşüş kaydederken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları aylık bazda %0,4 düşüş ve yıllık bazda %0,3 artış gösterdi.
2022 yılında, genel üretici fiyat endeksi yıllık %4,1 ve sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %6,1 arttı.