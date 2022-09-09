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Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Ağustos ayında %15,1 düştü

Cuma, 09 Eylül 2022 11:43:59 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Ağustos ayında aylık %4,1 ve yıllık %15,1 düşüş gösterirken, yıllık bazdaki düşüş hızı Temmuz ayında kaydedilene kıyasla 5,6 puan daha yüksek oldu. Ayrıca bu yılın ilk sekiz ayında metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %1 arttı ve bu artış ilk yedi ayda kaydedilene kıyasla 2,5 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi aylık %1,2 düşüş ve yıllık %2,3 artış kaydederken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları bir önceki aya kıyasla %1,4 düşüş ve yıllık %4,2 artış gösterdi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, genel üretici fiyat endeksi yıllık %6,6 ve sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %9,1 arttı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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