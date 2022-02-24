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Çin’de çelik fiyatları önümüzdeki ay artabilir

Perşembe, 24 Şubat 2022 14:55:47 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin bazı bölgelerinde pandeminin kötüye gitmesi ve Çin Yeni Yılı tatili nedeniyle çelik talebi cansız seyrederken, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları ve kış aylarında üretime getirilen kısıtlamalar çelik üretimini olumsuz etkiledi. Bu nedenle geçtiğimiz ay hem arz hem de talep zayıf bir seyir gösterdi.

10 Şubat tarihi itibarıyla ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam stokları 31 Ocak tarihine kıyasla 2,73 milyon mt veya %28,3 artarak 12,36 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aynı tarihte orta ve büyük ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Ocak tarihine kıyasla 3,17 milyon mt veya %23,2 artışla 16,85 milyon mt oldu.

Çin’in istikrarlı iktisadi kalkınmayı sağlayacak önlemler almasına bağlı olarak bu ay ve önümüzdeki ay çelik talebinin toparlanması bekleniyor. Ancak nispeten yüksek seviyelerde yer almaya devam eden demir cevheri, koklaşabilir taş kömürü, kok ve hurda fiyatları çelik işletmelerinin kârlılığını olumsuz etkileyecek.

Şubat ve Mart aylarının çelik sektörü açısından en yoğun sezon olmasına bağlı olarak çelik fiyatlarının önümüzdeki dönem artabileceği söyleniyor.


Etiketler: Çin  çelik üretimi  Uzak Doğu  |  benzer haberler »

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