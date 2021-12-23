Çin’de çelik fiyatları Ocak ayında hem baskı hem de destek görecek

Perşembe, 23 Aralık 2021 15:14:20 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yayımlanan son rapora göre, spot piyasada çelik fiyatlarının düşüş hızı yavaşlarken, çelik üreticilerinin stok seviyelerinin artmasının çelik fiyatlarının baskı altında olduğunu göstermesine rağmen fiyatların sertçe gerilemesinin beklenmediği ve üretimdeki düşüş nedeniyle sınırlı aralıkta dalgalanacağı belirtildi.

10 Aralık tarihi itibarıyla, ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları, 30 Kasım tarihine kıyasla 380.000 mt veya %4,4 düşüş göstererek 8,27 milyon mt oldu. Aynı tarih itibarıyla, büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 30 Kasım tarihine kıyasla 858.200 mt veya %6,87 artarak 13,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Kış Olimpiyat Oyunları’nın önümüzdeki yılın Şubat ayında Pekin ve Zhangjiakou’da gerçekleştirilecek ve Mart ayında Pekin’in önemli bir konferansa ev sahipliği yapacak olması, kış aylarında üretime getirilen kısıtlamaların sıkılaştırılacağını ve ham çelik üretiminin düşeceğini gösteriyor. Ham çelik üretiminin azalması sonucunda fiyatlar yükselecek.

Yakın zaman önce gerçekleştirilen Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı’nda, hükümetin makroekonominin istikrar kazanmasını sağlayacağı, yakın gelecekte uygun politikaların kademeli olarak devreye alınacağı ve bu durumun çelik sektörüne belirli ölçüde destek vereceği ifade edildi.

Öte yandan, 10 Aralık tarihi itibarıyla, ithal demir cevheri fiyatları, yerel demir cevheri konsantresi üretimi ve hurda fiyatları Kasım ayının sonuna kıyasla sırasıyla %3,13, %1,25 ve %1,92 artış gösterdi. Koklaşabilir taş kömürü ve kok fiyatları aşağı yönlü hareket etmeye devam ederken, düşüş hızının yavaşlamasının çelik üreticilerinin kârlılığını olumsuz etkileyeceği öğrenildi.