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Çin’de çelik fiyatları Kasım’da düşüşünü sürdürürdü, Aralık’ta yükseldi

Çarşamba, 21 Aralık 2022 11:36:16 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yayımlanan rapora göre, Çin’de nihai mamul talebi soğuk havalar nedeniyle zayıfladı ve bu da çelik fiyatlarının düşmesine yol açtı. Aralık ayına girilirken, piyasa oyuncularının beklentileri Covid-19 salgınına yönelik önlemlerin hafifletilmesi sayesinde iyileşerek fiyatların artmasına katkı sağladı.

Ancak geçtiğimiz haftanın sonundan (16 Aralık) bu yana vadeli hammadde ve mamul fiyatları, salgının geçtiğimiz haftada hızla yayılması ve yakın gelecekte de vaka sayılarının zirve yapacağına dair beklentiler nedeniyle düşüş gösterdi. Şu anda iş gücü eksikliği üretimi, çelik sirkülasyonunu ve çelik talebini etkilemeye başlarken, bu etki önümüzdeki dönemde devam edebilir.

Buna ek olarak, ithal demir cevheri fiyatlarının istikrarlı bir şekilde artması çelik üreticilerinin kârlılığını olumsuz etkiliyor ve bu da piyasayı etkileyecek.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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