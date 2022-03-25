Çin’de çelik fiyatları bu ay sınırlı aralıkta dalgalanacak

Cuma, 25 Mart 2022 10:15:05 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ısıtma sezonu, Pekin Kış Olimpiyatları dolayısıyla üretime getirilen kısıtlamalar, soğuk havalar ve ülkenin bazı bölgelerinde pandeminin kötüye gitmesi nedeniyle üretim düşük seviyelerde yer alırken, Çin Yeni Yılı tatilinin ardından fiyatlar olumlu beklentiler doğrultusunda yukarı yönlü hareket etti.

10 Mart tarihi itibarıyla ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam stokları 28 Şubat tarihine kıyasla 150.000 mt veya %1 düşerek 14,53 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aynı tarihte orta ve büyük ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 28 Şubat tarihine kıyasla 581.300 mt veya %3,61 artışla 16,68 milyon mt oldu.

Çelik fiyatları en yoğun sezon olarak kabul edilen bu ayın ilk iki haftasında artış gösterdi. Ancak ülkenin pek çok bölgesinde pandeminin kötüye gitmesi sonucunda başlıca çelik üretim merkezlerinden olan Tangshan’ın tam karantina uygulamaya başlamasına bağlı olarak çelik piyasasının yakın gelecekte olumsuz etkilenebileceği söyleniyor. Öte yandan alınan sıkı önlemlerin ülkede inşaat faaliyetlerini olumsuz etkileyeceği ve dolayısıyla çelik talebinin cansız seyretmesi beraberinde arzın düşeceği belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde Çin’de çelik fiyatlarının sınırlı aralıkta dalgalanması bekleniyor.