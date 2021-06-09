Çin’de binek araç perakende satışları Mayıs ayında %1 arttı

Çarşamba, 09 Haziran 2021 14:07:50 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin binek araç perakende satışlarının bu yılın Mayıs ayında, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %3 ve yıllık %1 artışla 1,62 milyon adet seviyesinde yer aldığı belirtildi.

CPCA’nın Sekreteri Cui Dongshu, istikrarlı ekonomik kalkınmanın bu yıl Çin araç piyasasında tüketimi artırdığını söyledi. Ayrıca, İsçi Bayramı tatili de araç satışlarını olumlu etkiledi.

Ülkenin binek araç perakende satışları bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %38,1 artışla 8,36 milyon adede çıkarak 2011 yılının Mayıs ayından bu yana en yüksek büyümeyi gösterdi. Dongshu, yeni elektrikli araç satışlarındaki hızlı büyümenin, toplam binek araç perakende satışlarındaki artışa katkı sağladığını ifade etti.

CPCA, elektrikli binek araç satışlarının güçlü bir büyüme göstermesine bağlı olarak yıllık yeni elektrikli araç satışı beklentisini 2,2 milyon adetten 2,4 milyon adede çıkardı. Yeni elektrikli binek araç satışları Mayıs ayında aylık %17,4 ve yıllık %177,2 artışla 185.000 adet seviyesinde kaydedildi.