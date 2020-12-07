Çin’de arazi satışlarından elde edilen gelir 1-27 Kasım’da %16,4 düştü

Pazartesi, 07 Aralık 2020 16:02:44 (GMT+3) | Şanghay

Şanghay merkezli bir gayrimenkul işlemleri hizmeti sağlayıcısı E-House’un gayrimenkul araştırma enstitüsü CRIC tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 1-27 Kasım döneminde Çin’deki yerel hükümetlerin 300 büyük şehirde müteahhitlere gerçekleştirdikleri arazi satışından yıllık bazda %16,4 düşüşle 474,5 milyar RMB (72,6 milyar $) gelir elde edildi.

1-27 Kasım döneminde, Çin’de ortalama bir arsanın, al-sat yapanların en yüksek teklifi ile ilk teklif edilen fiyat arasındaki fark olan prim oranı, bir önceki aya kıyasla 2,5 puan artışla %14,7’ye ulaştı. Buna ek olarak en büyük artış, aylık 3,4 puan yükselerek %16,5 seviyesine ulaşan üçüncü ve dördüncü kademe şehirlerde görüldü.

1$ = 6,5362 RMB