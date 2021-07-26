Çin’de arazi fiyatları ikinci çeyrekte hafifçe arttı

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 13:36:01 (GMT+3) | Şanghay

Çin Topoğrafya ve Planlama Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ticari arazi kullanımının dördüncü çeyreğe yönelik devamlı artış işaret etmesiyle birlikte, ülkede arazi fiyatlarının bu yılın ikinci çeyreğinde hafifçe arttığı belirtildi.

Çin’in 105 büyük şehrinde arazi fiyatları çeyreklik bazda %0,7 ve yıllık %2,67 artış gösterdi. Aylık artış oranı yılın ilk çeyreğinde kaydedilene kıyasla 0,07 puan, yıllık artış oranı ise 0,23 puan daha fazla oldu.

Arazi fiyatlarının bu yılın üçüncü çeyreğinde istikrarlı bir şekilde artış göstermesi bekleniyor. Söz konusu durum, bazı bölgelerin, arazi fiyatlarını makul seviyelerde tutmak için ağır baskı altında kalmaya devam edebileceğine işaret ediyor.