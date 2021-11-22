Çin’de araç mülkiyeti 2021-2025 yılları arasında %4 artacak

Pazartesi, 22 Kasım 2021 13:46:39 (GMT+3) | Şanghay

Çin’de yeni elektrikli araç satışlarının, toplam araç satışlarının %11’ini oluşturduğu ve yeni elektrikli araçların, her 11 araçtan birine denk geldiği bildirildi. Ayrıca, ülkede, araç mülkiyetinin, 2021-2025 yılları arasında, yıllık ortalama %4 artmasının beklendiği belirtildi.

Çin Otomobil İhracatçıları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Shi Jianhua, araç mülkiyetinin, bu yılın Eylül ayının sonu itibarıyla, 297 milyon adet seviyesinde yer aldığını ve yıl sonunda, 300 milyon adedi geçeceğini söyledi.