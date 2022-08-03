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Çin’de ağır kamyon satışları Temmuz ayında %36 düştü

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 13:54:14 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli otomotiv sektörü bilgi sağlayıcısının yayımladığı verilere göre, ülkenin ağır kamyon satışları bu yılın Temmuz ayında aylık %11 ve yıllık %36 düşüşle 49.000 adet seviyesinde yer aldı. Bu miktar, 2016 yılından bu yana bir Temmuz ayında kaydedilen en düşük seviye oldu.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, ağır kamyon satışları yıllık %62 düşerek 429.000 adet seviyesinde yer aldı.

Analistler, son birkaç ayda ağır kamyon satışlarındaki iyileşmenin çok yavaş olduğunu söyledi. Çin’de ağır kamyon satışları Mayıs ayında aylık bazda %12 artarken, Haziran ayında da Mayıs’a kıyasla %12 artış kaydetti. Temmuz ayında aylık bazda kaydedilen düşüş talebin zayıfladığını gösteriyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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