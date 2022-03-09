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Çin’de ağır kamyon satışları Şubat ayında %53 düştü

Çarşamba, 09 Mart 2022 11:13:17 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli otomotiv sektörü bilgi sağlayıcısının yayımladığı verilere göre, ülkenin ağır kamyon satışları bu yılın Şubat ayında aylık %41 ve yıllık %53 düşüşle 56.000 adet seviyesinde yer aldı. Böylelikle ağır kamyon satışları geçtiğimiz yılın Mayıs ayından bu yana üst üste 10 ay düşüş kaydetmiş oldu.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, ağır kamyon satışları yıllık %50 düşerek 151.000 adet seviyesinde kaydedildi. Piyasa kaynakları sevkiyatların düşmesi ve mal arzındaki sıkıntı nedeniyle ağır kamyon satışlarının azaldığını belirtti.


Etiketler: otomotiv  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »

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