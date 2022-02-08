Çin’de ağır kamyon satışları Ocak ayında %57 düştü

Salı, 08 Şubat 2022 12:12:20 (GMT+3) | Şanghay

Çinli otomotiv sektörü bilgi sağlayıcısının yayımladığı verilere göre, ülkenin ağır kamyon satışları bu yılın Ocak ayında aylık %36 artışla ve yıllık %57 düşüşle 78.000 adet seviyesinde yer aldı.

2021 yılının aynı ayında kaydedilen yüksek baz oranı nedeniyle ağır kamyon satışları bu yılın Ocak ayında yıllık bazda sertçe düştü. Ayrıca geçtiğimiz yılın Aralık ayında satışların cansız seyretmesi de aylık bazdaki sert artışa katkı sağladı.

Ağır kamyon satışlarının yeni yıl tatili ardından bu ay içerisinde toparlanabileceği belirtiliyor.