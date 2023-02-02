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Çin’de ağır kamyon satışları Ocak ayında %53 düştü

Perşembe, 02 Şubat 2023 10:51:20 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli otomotiv sektörü bilgi sağlayıcısının yayımladığı verilere göre, ülkenin ağır kamyon satışları bu yılın Ocak ayında aylık %17 ve yıllık %53 düşüşle 45.000 adet seviyesinde yer aldı.

Böylece ülkede ağır kamyon satışları Ocak ayı için son yedi yıldaki düşük seviyesinde yer alırken, 2021 yılının Mayıs ayından bu yana üst üste 21. ay yıllık bazda düşüş kaydetti.

Çin’de 2022 yılı sıkı Covid-19 önlemleri ve ekonomik gelişimin yavaşlaması nedeniyle ağır kamyon satışları için zorlu bir sene oldu. Öte yandan, bu yıl hükümetin ekonomik gelişimi desteklemeye yönelik teşvik politikaları ve Covid-19 önlemlerinin hafifletilmesi sayesinde satışlarda iyileşme görülebilir. Sonuç olarak, 2023’te ülkenin ağır kamyon satışları artabilir.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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