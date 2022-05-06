Çin’de ağır kamyon satışları Nisan ayında %77 düştü

Cuma, 06 Mayıs 2022 10:28:43 (GMT+3) | Şanghay

Çinli otomotiv sektörü bilgi sağlayıcısının yayımladığı verilere göre, ülkenin ağır kamyon satışları bu yılın Nisan ayında aylık %41 ve yıllık %77 düşüşle 45.000 adet seviyesinde yer aldı. Ülkenin ağır kamyon satışları üst üste 12. ay düşüş kaydetmiş oldu.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde, ağır kamyon satışları yıllık %62 düşerek 278.000 adet seviyesinde yer aldı.

Analistler, Covid-19 salgını nedeniyle Şanghay’da karantina uygulanması ve çevre bölgelerinde sıkı kontrol önlemleri alınmasının, yatırım ile tüketimin azalmasının ve üretim kısıtlamalarının Nisan ayındaki ağır kamyon satışlarında görülen keskin düşüşte etkili olduğunu söyledi.