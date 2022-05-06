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Çin’de ağır kamyon satışları Nisan ayında %77 düştü

Cuma, 06 Mayıs 2022 10:28:43 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli otomotiv sektörü bilgi sağlayıcısının yayımladığı verilere göre, ülkenin ağır kamyon satışları bu yılın Nisan ayında aylık %41 ve yıllık %77 düşüşle 45.000 adet seviyesinde yer aldı. Ülkenin ağır kamyon satışları üst üste 12. ay düşüş kaydetmiş oldu.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde, ağır kamyon satışları yıllık %62 düşerek 278.000 adet seviyesinde yer aldı.

Analistler, Covid-19 salgını nedeniyle Şanghay’da karantina uygulanması ve çevre bölgelerinde sıkı kontrol önlemleri alınmasının, yatırım ile tüketimin azalmasının ve üretim kısıtlamalarının Nisan ayındaki ağır kamyon satışlarında görülen keskin düşüşte etkili olduğunu söyledi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu otomotiv 

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