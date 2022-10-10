Çin’de ağır kamyon satışları Eylül ayında %12 düştü

Pazartesi, 10 Ekim 2022 11:42:16 (GMT+3) | Şanghay

Çinli otomotiv sektörü bilgi sağlayıcısının yayımladığı verilere göre, ülkenin ağır kamyon satışları bu yılın Eylül ayında aylık %13 artış ve yıllık %12 düşüşle 52.000 adet seviyesinde yer aldı.

2021’de Çin’de ağır kamyon satışları çoğunlukla yılın ilk yarısında gerçekleşirken, yılın ikinci yarısında yıllık bazda %61 düşüş görülmüştü.

Ülkede ağır kamyon satışları geçtiğimiz yılın Eylül ayında çok düşük olsa da, bu yılın Eylül ayında yıllık bazda artış görülmedi ve bu da son kullanıcıların zayıf seyreden talebini gösteriyor.