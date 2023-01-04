Çin’de ağır kamyon satışları Aralık ayında %6 düştü

Çarşamba, 04 Ocak 2023 11:33:29 (GMT+3) | Şanghay

Çinli otomotiv sektörü bilgi sağlayıcısının yayımladığı verilere göre, ülkenin ağır kamyon satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %16 artış ve yıllık %6 düşüşle 54.000 adet seviyesinde yer aldı.

2022’de Çin’de ağır kamyon satışlarının yıllık 720.000 adet veya %52 düşüşle 672.000 adet olacağı tahmin ediliyor.

Çin’de 2022 senesi Covid-19 salgınına yönelik sıkı önlemler, ekonomik gelişimin yavaşlaması ve geleceğe yönelik beklentilerin zayıf olması nedeniyle ağır kamyon satışları için zor bir yıl oldu.