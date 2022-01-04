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Çin’de ağır kamyon satışları 2021 yılında %14,1 düşüş gösterdi

Salı, 04 Ocak 2022 11:46:52 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli otomotiv sektörü bilgi sağlayıcısının yayımladığı verilere göre, ülkenin ağır kamyon satışları, Aralık ayında aylık %4 artışla ve yıllık %52 düşüşle 53.000 adet seviyesinde yer aldı.

2021 yılına yönelik toplam ağır kamyon satışlarının yıllık %14,1 düşüşle 1,39 milyon adet seviyesinde yer alması bekleniyor. Söz konusu düşüş, yılın ilk on bir ayında kaydedilene kıyasla 2,7 puan daha hızlı olacak. 2021 yılına yönelik satış hacminin, 2020 yılının ardından şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviye olduğu belirtiliyor.

Ancak, ülkede ağır kamyon satışlarının, 2021 yılının ikinci yarısında düşüşe geçtiği, ilk yarıda yapılan satışların toplam satışların %75’ini oluşturduğu öğrenildi.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  otomotiv  |  benzer haberler »


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