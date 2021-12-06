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Çin’de 2022 yılı için ilk uzun vadeli kömür tedarik sözleşmesini imzalandı

Pazartesi, 06 Aralık 2021 12:18:36 (GMT+3)   |   Şanghay
       

4 Aralık tarihinde, Çin’in Shandong eyaletindeki Rizhao’da düzenlenen 2022 yılı kömür ticareti fuarında, Shanxi, Shaanxi ve İç Moğolistan merkezli kömür üreticileri ile elektrik üretim işletmeleri, çelik üreticileri ve ısı tedarik işletmeleri, kömür için orta ve uzun vadeli sözleşmeler imzaladı. Önümüzdeki yıl, ilk sevkiyat tonajı 260 milyon mt’u aşacak. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde termik kömür fiyatlarında kaydedilen artışlar, ülke genelinde kömürle çalışan termik santrallerin kömür alım maliyetlerinde 431,8 milyar RMB’lik ek bir artışa neden oldu. 2022 yılı için yapılan orta ve uzun vadeli kömür sözleşmeleri, enerji şirketlerinin tedarik maliyetlerinin istikrar kazanmasına ve ulusal enerji güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacak.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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