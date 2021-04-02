Çin’de 2021 yılın çelik üretim kesintileri: Kazanan kim olacak?

Cuma, 02 Nisan 2021 14:28:21 (GMT+3) | İstanbul

Çin’in mavi gökyüzü için savaşı 2021 yılında da Tangshan’daki çelik üreticilerine 9 ay boyunca uygulanacak olan üretim kesintileriyle birlikte devam ediyor. Bu durumun, Çin çelik piyasası ve uluslararası piyasa için sonuçları ne olacak?

Tangshan’da çelik üretimi kısıtlamaları

19 Mart’ta Tangshan hükümetinin hava kirliliği kontrolünden sorumlu birimi, 20 Mart-31 Aralık 2021 tarihleri arasında şehirde çelik üreticilerine yönelik uygulanacak kısıtlamalara ilişkin yeni planları açıkladı. Bu kısıtlamalar, Tangshan’daki çoğu çelik üreticisinin sinterleme makineleri ve yüksek fırınlarında %30’a varan kesintilere yol açacak. Shougang Qian'an Iron and Steel Company ve Shougang Jingtang Iron and Steel United olmak üzere sadece iki üretici söz konusu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Ham çelik kapasiteleri 2,5 ila 10 milyon mt arasında değişen yedi şirket en katı kısıtlamalara tabi olacak. Söz konusu şirketler, karbon salımını 20 Mart-30 Haziran tarihleri arasında %50, 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında ise %30 azaltmak zorunda kalacak. Diğer 16 çelik şirketi ise 20 Mart-31 Aralık tarihleri arasında karbon salımını %30 düşürecek.

Ayrıca, geçmişte bazı üreticilerin kısıtlamaları ihlal ettiği örneklere rastlandığı için hükümet bu sefer kuralların uygulanıp uygulanmadığını sıkı bir şekilde kontrol ederek, artan talep döneminde bile üretimin artmasını önleme kararı aldı. Tangshan yönetimi tarafından yayımlanan belgeye göre, şehrin ekolojik kontrollerini daha da iyileştirmek için, yerli çelik şirketlerinin ekolojik ihlaller durumunda 500.000 RMB (76.163$) para cezasına çarptırılmasına karar verildi. Tangshan Belediyesi Ekoloji ve Çevre Dairesi, 1 Nisan 2021 ve 31 Mart 2022 tarihleri arasında daha önce açıklanan kısıtlamaların uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecek ve kuralları ihlal eden şirketlere ceza yazacak. Ayrıca, kontroller sonrası B ve C kategorilerinde olan bazı şirketler D kategorisine alındı.

Kütük ithalatı artacak

Tangshan başlı kütük üretim ve ticaret merkezi olduğu için yerel kütük piyasası üretim kesintisi haberlerine hemen tepki verdi. Tangshan’daki üreticiler, kütük fiyatlarını 19 Mart’tan 2 Nisan’a kadar 470 RMB/mt (72$/mt) ya da %10,5 artırdı. Çin’de stokçuların ortalama kütük fiyatları, aynı dönemde daha küçük bir artışla 300 RMB/mt (46$/mt) yükseldi. Bir tüccar, “Talep güçlü, arz yetersiz,” şeklinde konuşurken, Tangshan’da bazı üreticiler kuralları ihlal ederek üretimlerini artırmadığı sürece, kütük arzındaki sıkıntının önümüzdeki aylarda da devam edeceğini sözlerine ekledi. Uzun ürünlere yönelik mevsimsel güçlü talebin genel uzun ürün talebini destekleyeceği, bunun da yerel kütük fiyatlarına destek sağlayacağı düşünülüyor.

Çin Mart ayının ikinci yarısında, Vietnam, Endonezya ve Malezya’dan ASEAN çıkışlı kütük alımı yaparak kütük ithalatında tekrar aktif hale geldi. Asyalı bir kaynak, “ASEAN’da talep zayıf olduğu için Çin’in alımları Güneydoğu Asyalı üreticileri destekliyor, Çin’e yapılan satışlar, yüksek navlun oranlarıyla bile kârlı durumda,” dedi. Tonaj açısından başlıca satıcılar Vietnamlı Hoa Phat, Endonezyalı Dexin Steel ve Malezyalı Alliance Steel olmaya devam ederken, bu ülkelerde faaliyet gösteren daha küçük üreticiler de Çin’e satış yaptı. Jakarta’da faaliyet gösteren bir piyasa kaynağı, “Endonezya, inşaat demiri talebi ve fiyatları açısından çok kötü durumda, bu yüzden [başta Dexin olmak üzere tedarikçiler], kütük ve filmaşin ihracatına odaklanıyor,” yorumunu yaptı. Malezyalı üretici Ann Joo Resources, 31 Aralık 2020’de sona eren yıla ilişkin mali raporunda, “Zayıf piyasa koşulları, Covid-19 pandemisini kontrol altına almak için hem yurt içinde hem yurt dışında alınan önlemlerden kaynaklandı. Bu önlemlerin etkisi kısmen, Çin ve Filipinler gibi bazı ülkelerdeki toparlanmayla birlikte artan ihracat tonajları sayesinde dengelendi,” dedi. 2021 yılında da ihracat odakta kalmaya devam edecek.

ASEAN merkezli satıcıların dışında, Rus, Hint ve İranlı kütük üreticileri de Çin’e satış yapmayı başardı. Ocak-Mart döneminde iç piyasalarında beklenenin altında kütük ve inşat demiri talebi gören Hint üreticiler için ihracat yapabilmek önemliydi. Hint tedarikçiler, Çin’e, Güneydoğu Asya’da pek revaçta olmayan 150 mm kütük satışı yaptı. Steel Authority of India Limited’den (SAIL) bir yetkili, “Güçlü fiyatlar ve Çin’deki talebin yanı sıra ihracat vergisi iadesindeki olası indirim, Asya piyasalarında fiyatları yukarı çekecek. Bu, iç piyasada talep belirsiz durumdayken ihracat yapan Hint çelik üreticileri için oldukça olumlu bir görünüm vaat ediyor,” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Asyalı bir tüccar, “Çin’in yarı mamul ithalatında [ASEAN dışından gelen tüm malzeme için %2] olan ithalat vergisini kaldıracağına dair dedikodular” sebebiyle ASEAN dışındaki kütük ihracatçılarının Nisan ayında Çin’e yapacakları satışlarda fiyatların yükseliş eğilimde olmasının beklendiğini aktarıyor.

Çin’de sıcak sac arzı da düşecek

Tangshan’da uygulanan çelik üretim kısıtlamaları sıcak sac ve levha arzını da etkiledi. Kısıtlamalara tabi olan birçok üretici, uzun mamulün yanı sıra sıcak sac üretim hattına da sahip. SteelOrbis’in verilerine göre, 19 Mart-2 Nisan tarihleri ​​arasında, Çin yerel piyasasında ortalama sıcak sac fiyatları 510 RMB/mt veya %10,2 artışla 2008 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olan 5.485 RMB/mt (836$/mt) depo çıkışı seviyesinde yer alıyor. Fiyatlara %13 KDV dahil. Kaynaklara göre, fiyatlardaki artış temelde Tangshan’da %30 oranında uygulanan üretim kısıtlamalarına bağlıyken, kısmen güçlü seyreden talepten kaynaklanıyor.

İhracat vergisi iadesinin %13’ten sıfıra indirilmesi beklentisine yönelik endişeler, sıcak sac piyasasını etkileyebilir. Kaynaklara göre, yerel piyasaya ayrılan tonajın artması yükseliş eğilimini durdurabilir ve fiyatlar düşüşe geçebilir. Ancak bazı piyasa kaynakları, Çinli ihracatçıların yeni koşullara uyum sağlayarak satışa devam edeceğinden emin. Kaynaklara göre, ihracat piyasasında sıcak sac fiyatları yükselirken, ihracat vergisi iadesi düşürüldüğünde üreticiler ihracat piyasasında (bazı pazarlara) yerel fiyatlarla neredeyse aynı seviyeden satış yapabilecek.

İnşaat demirine yönelik vergi beklendiği üzere sıfıra indirilirse uluslararası pazardaki fiyatlara güçlü destek sağlayacak. Hint ihracatçılar, Vietnam’ın başlıca sıcak sac tedarikçisi olmaya devam ederek fiyatlarını artıracak. Ayrıca, Japon, Güney Koreli ve Tayvanlı üreticiler yerel satışlara veya AB gibi yüksek fiyatlı pazarlara odaklandıklarından, Asya piyasasındaki sıcak sac segmentinde rekabetin düşük seyretmesi bekleniyor.