Çin’de 112.000 eski mahallede 2019 yılından bu yana kentsel dönüşüm çalışması yapıldı

Cuma, 10 Aralık 2021 12:27:08 (GMT+3) | Şanghay

Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 112.000 eski mahallede, 2019 yılından bu yana kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Şehirlerde ve kasabalarda yer alan eski yerleşim bölgelerinde yaklaşık 20.000 asansör inşa edildi ve yaşlılara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla eski yerleşim yerlerinde bulunan 30.000 sosyal tesis yenilendi veya genişletildi.

Bakanlık, gecekondu mahallelerinin yıkılması yerine 2019 yılından bu yana eski yerleşim bölgelerinin yenilendiğini belirtti. Ülkenin birinci kademe şehirlerden olan Şanghay’da, eski sosyal tesislerin yenilendiği bir proje hayata geçirildi. Bu sayede, çelik talebi de artış kaydetti.