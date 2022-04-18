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Çin zorunlu karşılık oranını 25 Nisan tarihinde 0,25 puan düşürecek

Pazartesi, 18 Nisan 2022 14:30:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Merkez Bankası, reel ekonomiyi desteklemek ve finansman maliyetlerinin istikrarlı bir şekilde düşmesini sağlamak amacıyla yerel finansal kurumlar için zorunlu karşılık oranını 25 Nisan tarihi itibarıyla 0,25 puan düşürmeyi planladığını açıkladı.

Söz konusu hamle, halihazırda %5 zorunlu karşılık oranı uygulanan finansal kurumlar için geçerli olmayacak. Yalnızca bulunduğu şehirde hizmet veren kentsel ticaret bankaları ve 5’in üzerinde zorunlu karşılık oranı uygulayan kırsal ticaret bankaları, mikro ve küçük ölçekli işletmelere, tarım sektörüne, kırsal kesimlere ve çiftçilere verilen desteği artırmak amacıyla ek kesintiden faydalanacak. Düşüşün ardından finansal kurumların zorunlu karşılık oranının ağırlıklı ortalaması %8,1 seviyesinde yer alacak.

Finans Uzmanı Dong Ximiao zorunlu karşılık oranındaki kesintinin piyasadaki beklentiler doğrultusunda yapıldığını ve finansal kurumların reel ekonomiyi destekleme gücü ile isteğinin artacağını ifade etti.

Ayrıca zorunlu karşılık oranındaki düşüş finansal kurumlara sağlanan fonları artırarak reel ekonomiye yaklaşık 530 milyar RMB (83 milyar $) kazandıracak.


Etiketler: Çin Uzak Doğu ekonomi 

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